大陸男星黃景瑜過去主演網劇《上癮》出道，該劇集播出後瞬間爆紅，接連出演多部影視作品，由於外型高大挺拔，給外界「硬漢」形象，感情方面傳聞黃景瑜過去結過婚，但本人一直沒有回應，當事人近日開直播，正面承認曾和黃景瑜結婚又離婚，讓不少網友震驚。

男星黃景瑜早在前幾年就傳出已經結婚的消息，女方身分被肉搜出是畫家王雨馨，也是一家雜誌社的主編，同時曝光兩人的結婚證，並說兩人是因為黃景瑜家暴、劈腿才離婚，不過當時黃景瑜提告，澄清兩人是和平分手，並沒有正面回應兩人關係，因此許多粉絲怒斥該則爆料是假的，傾向相信兩人沒有結婚。

黃景瑜工作室2018年發表聲明只提到和平分手，未正面回應兩人關係。（圖／微博）

近日因陸狗仔影射人氣女星迪麗熱巴與黃景瑜未婚懷孕，雖然雙方都發出聲明否認，但仍有部分網友惡意造謠，甚至指王雨馨發布貼文罵迪麗熱巴，對此王雨馨做出解釋，並不是網友猜測的情形，是罵另一位疑似當小三的女星張藝上。

日前王雨馨開直播，表示自己喝了一點酒，以微醺狀態和網友互動，其中一位網友問「姐妳真的跟hjy（黃景瑜縮寫）結過婚嗎？」王雨馨直面回應：「結過」，讓許多網友吃驚。過去有博主爆料黃景瑜出軌，和王雨馨在一起時出軌女星張藝上，當時兩人正在拍攝《為了你我願意熱愛整個世界》，兩人在劇中沒有任何交集，卻被狗仔拍到在片場親密互動，緋聞曝光後雙雙都沒有承認或否認。

男星黃景瑜前妻王雨馨公開承認曾與對方結婚。（圖／微博）

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