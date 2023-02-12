北台南家扶中心12日舉辦獎助學金頒獎，共有824人受惠，其中念大一的黃秋文，兒時因家境差，一度想混學歷畢業，卻在大學時意外成了全校唯一到業界實習的大一生，他自我勉勵「懷疑自己時，想想相信你的人」。台南市黃偉哲出席頒獎，勉勵家扶青年「現在受幫助，未來幫助別人」。

就讀北部科技大學室內設計系的黃秋文，自幼雙親離異，他與健康不佳的父親、奶奶同住在山區，小時候家境差，成績也不好。進入國中的黃秋文，發現對藝術空間的熱愛，更拿到人生第1筆獎學金，才知道認真念書也能減輕家庭負擔。

黃秋文的父親在這段求學期間病逝，要扛起家計的他更為徬徨，總是心想未來進入大學找個體育班混個學歷，就趕快出社會工作。

上大學的他除了打工，更擔任學校幹部，獲得教授肯定推薦，成為校內唯一大一就在業界實習的學生。

他12日表示「我們沒有辦法選擇在何種家庭出生」，但遇事千萬不能放棄「當你懷疑自己的時候，想想那些相信你的人」。

北台南家扶中心12日共頒發620萬獎助學金，從國小到大學共有824人受惠，北台南家扶主任莊淑惠表示，助學希望工程以推動33年，累積幫助5萬多人次的升學兒少，未來仍持續推行，透過愛心義賣、助學竹筒與發票募款。