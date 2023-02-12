1輛貨櫃車12日早上行駛在國道1號南下末端往金福路高架引道時，不知原因擦撞路邊護欄，造成車頭凹陷，貨櫃嚴重傾斜、靠在護欄搖搖欲墜，相當驚險，駕駛一度受困車內遭救出，臉書曝光多段畫面，只見貨櫃幾乎一半掛在護欄外，下方就是4層樓高的地面。

現場可見1輛貨櫃車行經國道1號南下末端往金福路高架引道時，因不明原因翻覆倒在護欄上，車頭凹陷變形，駕駛座因嚴重變形導致駕駛受困，，消防人員到場搶救，利用破壞器材全力將駕駛救出，吊車也在旁待命，消防局說，駕駛意識清楚，正協助脫困當中，詳細車禍原因待釐清。

1輛貨櫃車行駛12日早上行經國道1號南下末端往金福路高架引道時，因不知原因擦撞路邊護欄，造成車頭凹陷，貨櫃嚴重傾斜、靠在護欄搖搖欲墜。（翻攝畫面）
1輛貨櫃車行駛12日早上行經國道1號南下末端往金福路高架引道時，因不知原因擦撞路邊護欄，造成車頭凹陷，貨櫃嚴重傾斜、靠在護欄搖搖欲墜。（翻攝畫面）
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貨櫃車撞國道護欄車體懸空欲墜 駕駛受困消防搶救中
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