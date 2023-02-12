台郡2022年第四季財報低於預期，每股稅後純益（EPS）1.69元，但統一投顧說明，此狀況於2022年11、12月即已可預期。展望本季，季節性疲弱為常態，統一投顧仍肯定台郡2023年掌握包括智慧機、平板、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）裝置的高頻高速軟板新訂單，將使高頻高速軟板營收占比超越3成，支撐台郡營運逆勢成長。

台郡2023年在智慧機、平板與AR、VR裝置，皆取得更多新高頻高速軟板訂單，其中AR、VR裝置軟板設計屬於10層以上的高頻高速軟板，製程難度高；此外，在傳統PI產品上，平板也有掌握新功能。

統一投顧認為，雖然台郡短期營運淡季冷清，但基於高頻高速材料給出較明確方向，2023年營運可維持成長，評價面而言，台郡歷史本益比介於8倍～13倍，目前僅9倍～9.5倍，落於區間下緣，再加上配息率56％～60％，推算現金殖利率逾6％。考量下檔風險有限、適合防禦型布局，統一投顧調升投資評等至「買進」。