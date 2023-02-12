韓國貿易協會（KITA）國際貿易通商研究院12日發行的《中國經濟重啟對韓國經濟影響分析報告》指出，中國大陸經濟若從今年第二季起全面反彈，對大陸依存度較高的韓國，經濟和出口形勢有望好轉。

韓聯社報導，各機構預測，雖然全球經濟低迷不振，但中國大陸今年經濟增速將較去年（3％）高出2.1個百分點，達到5.1％。隨著中國大陸政府放鬆防疫措施並採取刺激經濟成長的政策，若經濟從第二季開始強勁復甦，經濟增速將從一季的2.6％升至二季的6.9％，升幅達到4.3個百分點。

報告指出，韓國的實際國內生產總值（GDP）屆時有望提升0.16個百分點，出口總量將成長0.55個百分點，分別為今年韓國經濟增速預期（1.6～1.7％）的10％、去年出口量增速（1.8％）的31％。

報告作者、韓國貿易協會首席研究員姜乃榮強調，韓國應積極進軍中國大陸內需市場等，借力中國大陸經濟復甦創造更多的出口機會。為擴大消費品、中間產品等出口，韓國應積極參展，提高國家形象，並積極利用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。