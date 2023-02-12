國民黨台北市議員徐巧芯經常讓綠營側翼翻車，有藍營女戰神稱號。她日前宣告將每週一、三、六開直播爆料，今(12日)在臉書發文整理11日直播爆料重點指出，數位發展部長唐鳳的資通院被爆料至今未收到薪資，甚至抱怨目前已經成為「外包部」。此外，唐鳳多次被發現幫私人企業背書或宣傳，上次被媒體人黃揚明發現他幫一個投資公司拍廣告，這次又跑去幫課程網站拍片，增加對方的會員，徐巧芯直批唐鳳不務正業。

「唐鳳的資通院被爆料至今未收到薪資！」徐巧芯指出，收到民眾陳情，原本的資安院強迫同仁1/16報到，1/18才能知道薪資，甚至至今都沒有領到薪水，甚至抱怨目前已經成為「外包部」，同仁沒有榮譽感。本案將會向台北市勞動局檢舉，請市府調查以釐清真相。

徐巧芯強調，唐鳳多次被發現幫私人企業背書或宣傳，上一次黃揚明發現他幫一個投資公司拍廣告，這次又跑去幫課程網站拍片，增加對方的會員。身為部長級的政務官，不應該用政府的公信力隨意替私人公司背書，否則以後若該公司出現問題，請問唐鳳要一起負責嗎？就是因為如此不務正業，每天在數位發展部以及資安議題上才會顯得如此吃力及貧乏。

除了爆料唐鳳的兩件事外，徐巧芯還提到，綠營側翼柯學先生昨天(11日)想要攻擊桃園市政府的燈會休息區很像公祭現場，立刻翻車被發現那是鄭文燦擔任市長時期包給年代的案子，「又、又、又打錯人啦！」但果然側翼群組不肯承認的的特殊技能又啟動，找到浮木就說「大哥沒有輸」，不肯承認「小丑竟是我自己」，給大家笑一笑。