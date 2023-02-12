台中賀歲盃全國足球邀請賽昨起一連兩天在海線開踢。（台中市府運動局提供）

台中賀歲盃全國足球邀請賽昨起一連兩天在清水運四牛埔仔運動公園及梧棲運十二中正田徑場熱鬧開踢，來自全國92隊熱情參賽、人數超過2000位，其中，台中市共有42隊積極響應，顯示台中扎根推展基層足球的成果。

運動局長李昱叡指出，台中市率各縣市之先推動社區足球深耕計畫，執行迄今已前進台中市29個行政區發展校園足球運動，深受各界好評，並持續推動「國民小學迷你足球賽」、「安聯小小世界盃」及「111學年度國民小學足球世界盃」等多元化賽事，市府將持續促進幼兒參與，帶動運動風氣。

為延續台中市迷你足球熱潮，賀歲盃全國足球賽為第二年舉辦，依孩童年齡分U6、U8、U10、U11及U12等5組比賽，比賽採5人制及8人制足球簡易規則，重視樂趣化參與過程，讓每位小朋友從比賽中盡情享受足球樂趣。

來自全國92隊熱情參賽，參賽人數超過2000位，其中台中市共有42隊積極響應，包括「台中武士」、「HIKARI」、「台中FUTURO」、「足夢蜻蜓」等俱樂部球隊，各隊足球小將賣力踢球，展現青春活力。

運動局表示，台中市海線足球協會長期致力於推廣迷你足球運動，包括已連三年進行的「台中港盃全國少年足球邀請賽」，連年支持舉辦「2023台中校園基層足球推廣計畫」，提供基層選手發揮舞台，同時提升台中迷你足球風氣。