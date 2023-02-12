桃警裝賭客道「辛苦」，一舉破獲地下賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警裝賭客道「辛苦」，一舉破獲地下賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

69歲劉姓男子在鐵路旁的鐵皮屋經營推筒子職業賭場，除地點偏僻人煙罕至，火車經過轟隆聲也能蓋過賭場聲，豈料仍遭檢舉，桃警監控蒐證，11日深夜偽裝賭客上門，入場時對看門的喊一句：「辛苦了」卸下心防，警方長驅而入、控制現場，當場查獲劉男和13名賭客，全依法送辦。

警裝賭客道「辛苦」一舉破地下賭場

桃園警方日前接獲情資，稱69歲劉姓男子於國際路鐵路旁一處鐵皮屋，經營推筒子職業賭場情資，因地處偏僻，巷道鮮少有車輛經過，只要有風吹草動可立即竄逃，以此規避警方查緝。

專案小組經監控蒐證，發現賭場只有假日開張聚賭，完成蒐證後於11日深夜近11點，持桃園地方法院核發的搜索票上門查緝。

員警偽裝賭客，直接駕車進入，下車後還跟一旁正在喝酒的人打招呼道辛苦，完全沒有引起他們的警覺，專案人員直接進入屋內控制現場，當場查獲賭場劉姓負責人及邱姓男子等13名賭客、查扣賭資13.5萬餘元、抽頭金1.4萬餘元及賭具一批，全案依法移請偵辦。

為穩定轄區治安、交通，並針對轄區內易為犯罪集團聚合地點實施清查，桃園警分局11日晚上22時起執行全國性取締酒後駕車及防制危險駕車勤務，合併執行清源2.0等專案，以優勢警力威力掃蕩，桃園警分局長洪志朋也親自督導，展現打擊犯罪、維護轄區治安決心。