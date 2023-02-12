台南市政府推動「運河光環境」計畫，讓運河觀光遊船成為台南最夯的水上觀光行程。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

運河觀光遊船已成為台南最夯的水上觀光行程，市府為營造運河夜間航行的視覺氛圍，特別推動「運河光環境」計畫，在全長2.5公里的兩岸沿線欄杆建置金色系燈光，讓去年遊船人數倍增，全年達1萬2000多人，目前運河遊船BOT案也正在籌備公告招商作業中。

市府觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南運河觀光遊船於2017年底啟航，已成為遊客從水上欣賞台南城市風光的新選擇。為打造夜間航行視覺氛圍，市府特地於安億橋至臨安橋兩岸沿線欄杆建置金色系燈光，結合運河水影倒映出一條全長約2.5公里長的金色流域，重拾早年台南人對運河純淨溫暖，以及夕照餘暉的印象。

此外，遊客搭船夜航時，搭配運河兩岸街道大樓燈光水影，也能感受台南運河早期居民水路往返安平至市區的航行歷程，並俯身穿越13座型態各異的橋梁，增添遊河夜景氛圍。

不過，由於運河遊船需配合潮汐安排船班，只有特殊退潮時段才能過橋梁體驗全航段環港遊程，因此目前運河遊船推出全航段及半航段遊程；其中，全航段繞安平魚港、商港及運河，全程約50分鐘。