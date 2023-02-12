土耳其本月6日發生7.8級地震，造成巨大災損，12日一篇題為「國家地震局核心論文顯示：土敘地震可能致中國3年內發生7-8級強震」文章在大陸網上傳播引起關注。對此，據《環球時報》引述大陸地震專家表示，沒有必要對此感到恐慌，從機率統計角度來說，這個結論沒有特別意義。

中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，過去100年大陸發生7級以上地震的平均機率是3年2次，所以該流傳文章的結論沒有特別意義。也就是說不管是不是土耳其還是世界其他國家發生7級以上地震，大陸全國範圍內3年內發生7級以上地震的可能性都很大。

孫士鋐還指出，地震造成危害性是非常複雜的問題，只能根據地震發生時間、具體位置等綜合因素來判斷，而無法從國別來進行對比性分析，「歷史上也有地震級別很高但沒有人員傷亡的情況，也有地震引發次生災害導致傷亡慘重，比如1923年日本關東大地震引發大火。此次土耳其地震危害性大的原因之一是涉及到多個大中城市，都是人口稠密地區。」

土耳其發生6日發生7.8級地震，截至目前，土耳其、敘利亞兩國已有超過2.8萬人在大地震中遇難，世界各國也紛紛進行援助捐助。聯合國官員表示，此次強震是該地區一個世紀以來遭受的最嚴重災害。