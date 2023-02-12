2024年總統大選，國民黨已有人展開動作，而國民黨陷入要徵召或初選的兩難，孫文學校總校長張亞中主張，任何初選必須和全世界一樣，台灣比較畸形是用全民調來表達，認為一個好的政黨，應該納入黨員民調，讓黨員有發言權。

張亞中表示，國民黨目前為止並沒有跟他聯繫，他知道社會上對於要不要辦初選、初選規則等非常憂慮，以及如何面對新北市長侯友宜等人參選的一些難題，而3月4日國民黨要開始研議初選辦法時，他希望在2月底能和黨主席朱立倫、黨中央的決策人員見面一起研議制度方法，照顧到每位有意願參選的黨內同志。

張亞中指出，侯友宜是新北市長，必須取得參選的正當性，所以一個好的制度是最重要的。國民黨要團結在一起，必須團結在制度底下，他會貢獻自己微薄的智慧，讓黨中央做為參考。

對於若黨中央採協調徵召的方式是否會對他產生排擠，張亞中認為不會，因為國民黨已知道他有參選意願，相信國民黨會重視每個黨員參選的權益，只要制度可以訂的公平、公正、公開，大家就比較容易溝通協調且服眾。

張亞中指出，初選包括3層面，第一，就是參選要表達承擔意願；第二，不只要下架民進黨，希望國家更好，因此要提出治國大方案，包括兩岸經貿、社會福利、教育改革等問題必須提出治國理念與政策說明。

張亞中說，最後是所有候選人必須經過社會大眾的支持，他主張任何初選必須和全世界一樣，台灣比較畸形是用全民調來表達，但一個好的政黨，黨員應該在中間有發言權，如果黨員權力和非藍一樣，那黨員會覺得非常遺憾。