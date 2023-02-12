嘉義縣民雄鄉長林于玲碩士論文遭網紅小商人檢舉涉抄襲，今小商人爆林于玲7日已被中正大學撤銷碩士學位，林于玲也發出聲明，表示對中正大學學倫會撤銷她碩士學位的決定，她完全尊重，也對檢舉案造成校方困擾深感歉意，但也再次強調，她個人撰寫論文過程，確有引述不當，但絕無抄襲之心。

Gtokevin小商人今在臉書貼出台北市立大學教務處註冊組公告，其中國立中正大學112年2月7日中正教字第1120600024號， 內容為「政治學系政府與公共事務碩士在職專班林＊玲 撤銷碩士學位及註銷畢業證書」，小商人發文說「你在縣議會要求拆我看板，我檢舉你的論文，現在結果出來了，一人一次，當打平就好。」

林于玲受訪時透露，九合一大選時就被檢舉，也進行兩次的說法，周五已接到中正校方的通知，她完全尊重，並提出5點說法，表示撰寫論文過程，確有引述不當之實，但絕無抄襲之心。

林于玲說明如下：

一、 本人修業完成後，經恩師教授指導，幾經3年始完成論文製作，若有心抄襲，豈需曠日廢時？

二、 當年有機會重返校園進修，旨於提升問政品質、強化問政能力，而非學位的爭取，相信這也是眾多民意代表及公職人員的共識，惟因于玲參選鄉長一職，而徒增此一事端，甚表遺憾！但結果已然塵埃落定，期盼紛擾就此落幕，讓于玲以全心全力投入鄉政，回報教導之恩！

三、 于玲從事民代20年來，服務基層盡心盡力，對於女性從政的議題更是多所關注，因此，論文著作特別深入探討其究，以為日後台灣女性政治人物所參酌，其中之問卷內容，皆為本人實地訪視所得，此為論文精隨，也因而方有歷時三年的跨度之需，相信所有受訪者都可為證！

四、 于玲早年為幫襯家計，因而耽誤學業，所以益發珍惜中正大學進修良機，有幸拜師廖教授門下，更是心存感激，但因才粗學淺而導致校方與恩師困擾，誠惶誠恐之餘，深盼此一事件走入歷史，並為往後所有政治人物對於在職進修樹立正確模式，以免重蹈覆轍！

五、 再次感謝中正大學的栽培與教授的提攜，今後于玲更將記取教訓戮力從公、為民造福，以不辱校譽、得報師恩！最後，對於審查會的辛勞，衷心至表最高敬意。