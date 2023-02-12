騰訊新聞報導，北交所10日也公布融資融券業務標的股票名單的調入標準及初始標的股票名單。一、北證50指數成分股。二、符合一定流動性基礎的股票，例如上市滿三個月，流通股本不低於5,000萬股或流通市值不低於人民幣（下同）10億元，且最近三個月日均成交金額達300萬元的股票。三、不存在北交所融資融券交易細則規定的負面情形。

北交所表示，首批融資融券標的股票共56檔，占北交所全部上市公司數量的3成。其中，49檔以北證50成分股條件納入，7檔以符合流動性篩選標準納入。