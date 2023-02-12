上周好不容易才中止10連敗的桃園永豐雲豹，今（12）日延續氣勢趁勝追擊，客場面對高雄全家海神一役中，雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）拿出全能表現，全場轟下28分、22籃板及14助攻，拿下來台後的首次大三元，率領雲豹以137比116大勝海神，迎來本季首次2連勝。

上回雙方交手依舊無法取勝而吞下本季最長的10連敗，雲豹這次作客海神主場格外帶勁，每一節都至少拿下30分以上的高分，雲豹半場打完就建立16分領先優勢，第3節剩下1分27秒就已飆破100分大關，末節一開始雲豹連砍2記三分球，一度領先海神高達29分差距，比賽勝負沒有懸念，雲豹客場踢館成功拿下2連勝。

霍華德此戰12次出手命中11球，唯一失手是三分球未進，罰球6投5中也拿出高水準，砍下28分、22籃板、14助攻及2抄截的全能數據，完成大三元紀錄，而魔獸去年在來台首戰拿下38分、25籃板，最後只差1助攻就能早先拿下大三元。

在NBA時期，霍華德也只有完成一次大三元紀錄，2008-09年賽季效力生涯首支球隊魔術，對上雷霆的比賽，霍華德攻下30分、19籃板及10火鍋的另類非助攻大三元，魔術最終以109比92取勝，而當時的雷霆還是一支弱隊，該場杜蘭特（Kevin Durant）並未上陣，板凳出發的韋斯布魯克（Russell Westbrook）仍只是菜鳥。