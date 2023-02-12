立委候選人蔡培慧（中），12日陪同民進黨主席賴清德到寺廟參拜。（蔡培慧競總提供／廖志晃南投傳真）

南投縣立委補選倒數計時，國民黨祕書長黃健庭12日到南投說林明溱變黑了，應該是被抹黑及曬黑；林明溱說，對手蔡培慧已經兩度參選落敗，2好球之後就是三振出局。民進黨副祕書長黃建嘉則表示，林明溱黑的是心，2好球之後就是漂亮的全壘打。

林明溱表示，對手已經連續2次在南投參選立委及縣長，這次轉換跑道到第二選區參選立委，難道民進黨都沒有其他人才了？既然國民黨已經給對手2個好球，這次要再給對手第3個好球，讓對手揮棒落空、從此在南投三振出局。

黃健庭引領大家唱生日快樂歌，林明溱許下心願，順利的當選立委，繼續為南投打拚服務。黃健庭表示，他要再一次感謝林明溱，願意為黨承擔責任，相信上帝一定會幫助林明溱順利當選。

蔡培慧表示，林明溱滿腦子只有仇恨和私利，而她念茲在茲的是如何改善鄉親的生活，用政策提升南投的發展，她相信南投鄉親會選擇對的人，為南投出一口氣。

民進黨副祕書長黃建嘉表示，2好球之後就是漂亮的全壘打，讓林明溱回豪宅含飴弄孫；林明溱的黑不在皮膚，是在他的心，一再欺騙南投鄉親，也欺騙自己黨內同志，30年來把持南投政壇，唯一照顧的是他兒子，唯一不變的就是騙。