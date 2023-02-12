Dior Lady 95.22拿鐵白籐格紋小羊皮小型提包(金把手)，價格21萬元。（Dior提供）

Dior Lady 95.22黑色色籐格紋小羊皮中型提包(銀把手)，價格23萬5000元。（Dior提供）

大陸女星迪麗熱巴近年少有新作，與央視的新作品《公訴精英》也遲遲不見上映消息，讓迪粉等著乾著急。加上日前傳聞她缺席時裝周又不工作，懷孕的傳聞甚囂塵上，直至她直播現身闢謠，事情才算告一段落。但等著見她的粉絲可不少，直到法國精品迪奧（Dior）公佈了全新包款Lady 95.22，並請來一眾女星與品牌大使如迪麗熱巴，摩洛哥王妃Beatrice Borromeo、英國網球女將 Emma Raducanu與英國女演員羅沙盟派克（Rosamund Pike），近兩年全球爆紅的安雅泰勒喬依（Anya Taylor-Joy）與來自奈及利亞的女權主義作家Chimamanda Ngozi Adichie。

Dior委由攝影師Brigitte Lacombe拍攝Lady 95.22包款形象照，由她的鏡頭展現出各領域女性的自在神態與高雅氣質。而大片中女性均手提Dior全新發表的Lady 95.22包款，包款命名揭示了它的前世今生－首發於1995年，並於2022年重新回歸。再度與世人見面的Lady 95.22彷若脫胎換骨，重新塑形的包身與線條、同時結合金屬、皮革的全新外貌，與近幾年大熱的「D.I.O.R」金屬吊飾結合，成為今年的話題之作。包款備有三種尺寸：小型、中型與特大型，並提供深黑與拿鐵白兩種顏色供消費者挑選。