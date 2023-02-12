在土耳其和敘利亞發生致命7.8 級大地震後將近五天，雖然已超過一般認為的「黃金七十二小時」，但救援工作仍然不放棄的持續進行，因為仍然在瓦礫堆下，成功救出好幾位超過100小時以上的受困者，包括出生7個多月的嬰兒、13歲少年、35歲壯年人，或是70多歲的老太太，都是一起又一起的生命奇蹟。

在發生毀滅的大地震後，土耳其和敘利亞目前的死亡人數已超過2萬8千人。土耳其副總統歐克泰(Fuat Oktay)說，土耳其至少有24,617 人，死在致命的大地震中。

不過，來自世界各地的救援隊，繼續盡其所能的挽救更多生命。星期六，救援人員在廢墟中，將一名孕婦和她的哥哥給拉了出來，他們受困140小時。同一天， 13歲的少年蘇爾塔(Esma Sultan)也被救援隊從加濟安泰普(Gaziantep)的廢墟中救出。

152. SAAT MUCİZESİ!



Adıyaman'da 8 yaşındaki bir çocuk enkaz altından kurtarıldı.



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更令人感到訝異的是，在地震140多個小時後，7個月大的哈姆扎(Hamza)，也在哈塔伊(Hatay )獲救。也是在哈塔伊，地震發生後149小時，35歲的男子薩利古(Mustafa Sarıgul)，也成功被救出。

👶2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris



🚑The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks



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在卡拉曼馬拉什市(Kahramanmaras )，一名 70 歲的婦女(Menekse Tabak)也成功獲救。她在成功被救出時，伴隨著家屬放下心來的哭聲，與救援者的掌聲，都在讚美上蒼。

然而，奇蹟畢竟是少數，更多是悲慟欲絕的情景。活下來的人也要面對嚴酷的生存挑戰。聯合國警告說，土耳其和敘利亞至少有 87 萬人迫切需要取暖與熱食，還有醫療照顧。

世界衛生組織 (WHO) 表示，近 2600 萬人受到地震的影響。緊急呼籲各界募集 4280 萬美元，以建立緊急健康與醫療站。