國民黨副主席夏立言率團訪中，會晤中共中央政治局常委王滬寧，引發外界批評。孫文學校總校長張亞中直言，兩岸有互動是好的，可是關鍵在能拿出什麼樣的主張，而國民黨應該和北京進行政治對話，過程中拿出自己的方案去對話，而不是到對岸聽別人訓話。

張亞中今在凱道前舉辦的反布雷活動受訪時表示，當蔡英文總統不接受九二共識後，兩岸的政治對話是沒有任何空間的，她元旦說願意和大陸對話，是在對她支持者喊話，但人與人之間是雙方互動，必須考慮雙方核心立場，在不接受九二共識情況下，「北京哪一個人願意和民進黨進行對話」。

張亞中指出，兩岸現在難題不是事務性難題，是政治性的難題，誰能夠解決兩岸政治難題就支持誰，而夏立言到大陸是好事情，但很遺憾夏立言也只是去處理事務性的問題，而不是政治性的難題，這樣對改善兩岸政治關係是沒有幫助的。

張亞中表示，民進黨希望兩岸政治對立繼續下去，對他們較有利的操弄抗中保台、親美保台，因此不斷消費兩岸的敵對關係，所以國民黨要做出最大的差別就是要告訴台灣百姓，國民黨有能力去解決兩岸政治難題，讓兩岸從現在的敵對關係變成和平關係。

張亞中認為，若國民黨只碰經濟不碰政治，那正好滿足民進黨，兩岸經貿交流多了老百姓高興、民進黨也高興，不碰政治問題，民進黨永遠都可以消費政治問題，而國民黨對於兩岸最大優勢在於，有能力解決兩岸的政治難題。

張亞中強調，大家在思考2024總統候選人最大的關鍵就是，哪一個總統候選人可以把兩岸關係從敵對變和平關係，大家就去支持他。如果兩岸只喊一些口號和迴避一些問題，那就算下架民進黨，對台灣未來前途並沒有多大的意義。