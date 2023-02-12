白沙屯拱天宮媽祖鑾轎下午4時48分離開大甲轄區進入清水轄區。（清水警分局提供）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨展開9天8夜進香之旅，今年報名參與信眾再度突破新高達11萬餘人。鑾轎下午4時48分離開大甲轄區進入清水，清水警方出動百餘名警力，全程實施彈性交通管制措施。以往鑾轎均於上午離開大甲分局轄區進入清水，今年卻在大甲鎮上繞一整天，放慢腳步，粉紅超跑不復見。

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動12日凌晨起駕，據主辦單位統計，今年吸引逾11萬信徒隨行，被稱為「粉紅色超跑」媽祖鑾轎中午在大甲永信製藥駐駕休息，下午起駕後沿途有大批信徒跪臥在馬路上鑽轎腳，碰到臥床或行動不便的信徒，轎班還特地抬高鑾轎跨越。（黃子明攝）

白沙屯媽祖鑾轎傍晚抵達清水區，由清水警分局接駕，由於鑾轎行經路線不固定，加上疫情逐漸解封，活動湧入大量人潮，清水警為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施。

清水警方表示，本次動員警力約108人次，沿線實施交通疏導，呼籲請用路人聽從交通人員指揮，行經梧棲、清水路段用路人隨時掌握鑾轎路線，改由西濱快速道路(台61線)或台1線行駛；另外，由於跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，以維護用路人交通順暢及安全。

此外，久富餘公司及清水正牌米糕莊共同捐贈印有「Q版媽祖圖樣及白沙屯媽祖」字樣的口罩1200個和米糕100份，感謝清水警分局平日辛勤執行各項勤務工作，及白沙屯媽祖進香活動期間，鑾轎各項安全維護勤務。

台中市清水警分局長周俊銘表示，今年將有大量湧入信眾跟隨鑾轎，疫情雖逐漸解封，仍提醒民眾自主決定作好個人防疫措施；另外，呼籲用路人聽從交通指揮，警方將全力維護信眾及用路人安全。