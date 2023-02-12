資深藝人譚艾珍的女兒歐陽靖去年底離婚，現在跟兒子「新醬」定居在台南，時常透過社群紀錄生活。今（12日）她分享複姓單名的困擾，還公開改名前的姓名為「歐陽嘉鴻」，覺得很像銀樓或港式燒臘店的名字。

歐陽靖12日在社群公開30年前上綜藝節目的照片，透露當時叫歐陽嘉鴻，是爸爸取的，很像銀樓或港式燒臘店的名字，「而且筆畫也太多！考試時寫完名字同學已經寫到第二題了！」

把名字改成歐陽靖後，常在商店結帳、報會員資料時被誤叫「歐」小姐，也被不熟的長輩稱呼「陽靖」；去歐美國家旅行更有感，到飯店報到時，櫃台人員常找不到她的資料，歐陽靖只好叫對方用「Ching（靖）」搜尋姓氏，才能完成報到手續。原來歐美人士認為華人的姓氏只有一個字，便擅自把她的姓與名對調，歐陽靖無奈地說：「我幾乎每次去美國都會發生這種事⋯」

此文一出，引發網友熱烈討論，「筆劃那個真的很有感，小時候覺得如果自己姓丁名一多好」，歐陽靖笑回：「我有同學叫『王川一』，我好羨慕他」，還透露過去很討厭自己的名字，因為罰寫時筆劃太多。其餘網友也紛紛表示：「哈哈，我也有同樣困擾」、「後來我被店員問是歐小姐嗎的時候都懶得解釋了」、「我香港朋友姓氏是司徒，感覺出國也是會造成許多麻煩」、「幫小孩取名字要注意」、「我覺得好離譜，演藝圈有個超級有名的歐陽菲菲，至少我都知道了3、40年，怎麼還有人不認識這個姓氏」。