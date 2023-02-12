佛光山開山宗長星雲法師本月5日圓寂，由於近日申請來台弔唁的陸團代表最終因遭否決未能成行，多位大陸官員與宗教界人士，包含大陸國台辦副主任龍明彪、前中國國家宗教事務局局長葉小文、中國佛教協會會長演覺等人，12日改赴佛光山祖庭的江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

弔唁儀式上，弔唁團也與佛光山住持心保法師透過視訊對話。作為團長的龍明彪表示，弔唁團原定11日去台灣與星雲法師做最後告別，但由於眾所周知的原因，無法成行。

龍明彪表示，此次專程前來弔唁以表對星雲法師的緬懷與禮敬，感念星雲法師以民族復興為願、為兩岸關係和平發展作出的重要貢獻。大陸方面向佛光山僧眾表達慰問。衷心希望大家繼承星雲法師遺志，賡續推動兩岸交流，為祖國統一、民族復興、同胞福祉奉獻心力，以告慰星雲法師。

演覺則代表中國佛協與大陸佛教界表達對星雲長老的無盡哀思與敬仰，向佛光山諸位大德法師、護法善信致以誠摯慰問。

心保法師表示，大陸弔唁團原本計畫不遠千里、克服種種困難親赴佛光山弔唁。雖幾經周折最後未能赴台，決定到佛光山祖庭大覺寺追思致意，這份情誼佛光山弟子無盡感謝。

心保法師表示，家師家國情懷深厚，堅守民族大義，珍視兩岸同文同種的同胞情誼，一生以弘揚中華優秀傳統文化、推動人間佛教為使命，對自己的故鄉始終充滿感情。佛光山弟子將繼承夙願，為推動兩岸佛教交流及兩岸關係和平發展貢獻智慧和力量。