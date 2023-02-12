台中市許多候車亭都各具特色，像是科博館前的恐龍候車亭、融入彩虹意象的嶺東科技大學候車亭，皆由民間認養，台中市府交通局指出，目前全市有11座候車亭及專用道站體已由不同機構認養，為讓公共設施維護資源最大化，市府持續推動候車亭認養計畫，盼藉此為市容美化注入活力。

台中市已由相關單位認養的候車亭有11座、台灣大道公車專用道站體也有2座委託民間認養維護，其中位於科博館外的專用道站體外觀彩繪上恐龍造成，經常成為遊客注目焦點，交通局長葉昭甫表示，此座站體內部採用星空、植物園意象裝飾，呈現濃濃的科博館氛圍，也延伸科博館體驗。

此外，位於嶺東科技大學前、永春南路上的候車亭，在嶺東科大認養後，學校結合校內品牌意象與鄰近彩虹眷村的特色，讓候車亭景觀展現不同風貌，也更具有在地特色，葉昭甫強調，候車亭融入各種特色後，不再只是單純等車的功能，更能創造特色市容。

目前台中市已有聯聚建設、長安醫院、科博館及嶺東科大、正隆后里分公司等企業或民間機構投入候車亭認養，交通局指出，認養單位可自行指定認養的公車招呼站位置，並設置相關裝置藝術或廣告，認養時間每次可從1年到5年不等，盼各團體能積極參與，為美化市容盡一分心力。

交通局強調，台中市公車運量每年近8000萬人次，各特色候車亭已經成為最美城市地景，未來將持續媒合機關、學校或企業認養候車亭，藉以提升公共設施的維護量能，並建構多元友善的乘車環境。