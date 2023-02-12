農委會去年6月推出60元的鯖魚幸福餐盒，農委會主委陳吉仲還在記者會上哽咽地說「希望讓餓肚子的民眾都能得到溫飽」，但不到一年卻悄悄喊卡。農委會官員證實，幸福餐盒經費來自農村再生基金的試辦計畫及企業募捐，因經費用罄，目前已暫時停止供應，要等爭取特別預算後才會再開辦。國民黨立委王鴻薇直批，自稱史上經濟最好，現在連60元便當都做不起，是不是農委會打臉蔡英文？零飢餓破功應改名為作秀餐盒。

「零飢餓破功，作秀餐盒！」王鴻薇今(12日)在臉書發文表示，農委會官員證實，幸福餐盒因經費用罄，目前已暫時停止供應。官員更表示，未來要等疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例的特別預算中，爭取農村送暖相關預算才會繼續開辦。

王鴻薇質疑，執政黨自稱史上經濟最好，沒想到現在會連60元便當都做不起，這是不是一種農委會打臉蔡英文？而且還記得農委會去年6月推出60元的鯖魚幸福餐盒，陳吉仲還在記者會上哽咽地說「希望讓餓肚子的民眾都能得到溫飽」那副嘴臉，結果，戲演完了，記者會開了、新聞畫面有了，做完秀就取消。

「我就問所以陳吉仲去年到底在哭什麼？」王鴻薇強調，陳吉仲當時戲做這麼足，結果整個政策不到一年，用過去政策來估算，發60元的餐盒經費估計兩千多萬元，農委會卻捨不得給老百姓溫飽，相信政策真的重要，根本沒有必要提到特別預算才能做。

王鴻薇直批，顯而易見，幸福餐盒就只是為了新聞稿才開辦，毫無規劃性的政策，我看應該改名叫作秀餐盒。否則農委會就是要告訴我們，去年民眾餓肚子不行，今年民眾餓肚子就沒關係？把民眾當笨蛋嗎？