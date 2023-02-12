Jessie J以Mae Cassidy紅色鏤空禮服搭配孕肚，向大眾宣揚懷孕美感。（美聯社）

Sam Smith的Harri乳膠造型服裝充滿視覺藝術感。（路透）

今年可說豐收年的Harry Styles以Nina Ricci服裝成功打造自己的吸睛造型。（路透）

仙妮亞唐恩以Saint Laurent鵝黃色禮服出席活動。（路透）

今年全英音樂獎（Brits Awards）相當有看頭，除了Blackpink以亞洲面孔入圍之外，哈利史泰爾斯（Harry Styles）和樂團Wet Leg也是樂迷注目焦點。果不其然哈利拿下四項大獎，而英國最佳新人、搖滾樂團則雙雙由Wet Leg和The 1975分別奪下獎座，唯Blackpink爭奪國際團體獎座時鎩羽而歸是最大遺珠，但好險紅毯上星光滿滿，加上名人光環加時裝走秀加持，也讓今年的全英音樂獎增色不少。

哈利史泰爾斯今年以Nina Ricci的黑色天鵝絨禮服搭配黑玫瑰配飾登台，再度打造讓人印象深刻的中性造型輪廓；山姆史密斯（Sam Smith）也以Harri黑色乳膠造型時裝登台，獨特的肩線與腿部線條可謂全場最吸鎂光燈焦點，也隱喻了愛心的含意在裡頭，是不少外媒搶拍重點；Jessie J不以一般懷孕婦女遮孕肚的方式登紅毯，穿著Mae Cassidy紅色鏤空細節中空裝，大方露出自己身孕，向世人宣告懷上身孕的喜悅與感恩；瑪雅賈瑪（Maya Jama）則以一身綴滿亮片與金絲的Schiaparelli平口小禮服榮登各大外媒時尚頭條，也成為音樂獎紅毯上最美麗的身影之一。