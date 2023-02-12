佛光山13日將舉行「星雲大師圓寂讚頌典禮」，對岸欲組團前來弔唁，但部份人士因現職官員身份未獲准入境。國民黨立委李貴敏表示，人在過世後，前來弔唁、捻香都是人之常情，再平常不過的事，畢竟死者為大。但綠營官員硬要政治干擾，格局與眼界也實在太小，貽笑國際，更讓民進黨高層近來對對岸的善意立即破功。

李貴敏指出，星雲大師全球信眾非常多，他的隕落，對中華民國以及國人，還有宗教、文化界來講，都是很大的損失。大師已是很多朋友內心的精神支柱，如何讓他的信徒、信眾都在最後的時候來送大師最後一程，不論是對信徒而言或對我國，都有實質或象徵性的意義存在。於此同時，也是營造兩岸和平相處的好時機。

李貴敏強調，但綠色官員就是喜歡政治掛帥，刁難或拒絕信徒、宗教或文化代表來台弔唁星雲大師，除了背棄星雲大師所提倡的寛容精神外，也把自己的格局作小，怡笑國際，更讓民進黨高層近來對於對岸接二連三的善意，立即破功。

李貴敏直言，難怪民間質疑，陷入僵局的兩岸，如果持續不對話、不交流，也沒有釋出善意的實質，兩岸間又如何能夠謀求雙贏的發展？又將如何化解爭端、避免誤解帶來更大的麻煩？

李貴敏認為，希望綠色政權以「和平」為念，也以人民權益為優先，甚至學一學國民黨副主席夏立言組團到對岸訪問的擇善固執與執行力。就算無法劍及履及地幫百姓辦點實事，也不要再製造紛爭、搞一些「抗中保台」的認知作戰了。畢竟幾年下來，都已驗證這些對於解決農漁民、服務業，以及民生問題，一點幫助都沒有。