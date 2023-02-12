前台北市議員羅智強正式宣布參選台北市大安區立委，而馬政府時代的國安會副秘書長楊永明日前也宣布要投身大安區立委選戰，藍營在大安區將有三位選將，分別是楊永明、羅智強以及鍾沛君。

前台北市議員羅智強10日上午召開記者會，正式宣布參選台北市大安區立委，並邀請立委高金素梅擔任競選榮譽主委。他強調，參選大安區立委是他的決定，開弓沒有回頭箭，希望進到國會以後，可以為大安區爭取更多的建設預算。

另外，《獨家報導》於1月18日指出，馬政府時代的國安會副秘書長楊永明日前也宣布要投身大安區立委選戰。楊永明當時受訪時表示，確實有評估在大安區參選立委，也曾經與羅智強見過面，但雙方都只是談談自己想法。

楊永明近期固定和前立委郭正亮一起在《觀點—明亮看世界》開設直播節目，討論台美中國際局勢。

由於國民黨台北市議員鍾沛君宣布參選台北市大安區立委，因此藍營在大安區將有三位選將，分別是楊永明、羅智強以及鍾沛君。

鍾沛君甚至還喊話，「若羅智強出征艱困選區，我一定固守大安區」。而羅智強也回應，如果因為自己在大安區太強就不選，跑去其他艱難選區，這樣對他在大安區的支持者公平嗎？