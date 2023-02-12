陳勢安今現身松菸文創看展。（陳俊吉攝）

陳勢安今現身松菸文創看展。（陳俊吉攝）

陳勢安今（12日）前往松菸文創看「愛情有（無）進展」，對於即將到來的情人節，他坦言自己很重視儀式感，曾有一段戀愛的開始是自然而然發生，當時還跟對方相約開會，討論確定「交往第一天」；他也曾某年情人節親自為對方準備晚餐，上網搜尋發現提拉米蘇寓意「我愛你」，就跟著YouTube學做蛋糕，超級甜蜜。

陳勢安表示自己很享受為另一半提早準備節日的過程，「僅管是生日大家都知道會收到驚喜，我還是會挑戰高難度，堅持隱藏著驚喜到底，而且一定要在12點一過就慶祝，絕對要讓另一半從生日第一秒就感受到我的愛」。

有趣的是，陳勢安逛展時發現大部分人，選擇另一半優先條件還是「外貌」，但他認為外貌只是剛開始認識的第一印象，最重要還是相處起來合拍、生活充滿快樂；他也對於展區中列出另一半「很會打蟑螂」條件忍不住大笑，表示如果另一半有這個天賦會大大加分，因為他真的很怕蟑螂，曾在公司發現蟑螂出沒，嚇到衝出公司，幸好女經紀人衝進去打死蟑螂，讓他印象深刻。