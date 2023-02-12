因足部傷勢缺席4場比賽後，東契奇（Luka Doncic）正式回到獨行俠先發名單，今（12）日對陣國王的比賽，也是東契奇生涯首度與厄文（Kyrie Irving）攜手奮戰，不過獨行俠最終以128比133負於國王，中止近期3連勝，賽後談到與厄文首次搭配，東契奇甚感滿意，連喊了3次「很有趣」。

傷後復出的東契奇本場拿下27分、9籃板及5助攻，厄文則是在效力獨行俠的第3場比賽中也有28分、7籃板及7助攻入帳，首度合體的2人表現可圈可點，只是未能共同將勝利收進口袋，頂替入選本次全明星賽的福克斯（De’Aaron Fox），不惶多讓轟下36分、4籃板、5助攻及2抄截，幫助國王在延長賽成功打退獨行俠，繼續以32勝24負居西區第3。

「這只是我們首次同隊後打的第1場比賽，但和他打球是如此有趣。」儘管獨行俠吞下敗仗，東契奇對於厄文仍讚譽有加，「他是一個非常了不起的籃球員，我認為和他打球十分有趣，雖然今天只是第一次合作，但真的很有趣。」

東契奇末節得分掛零，也是遭到國王逼平進入延長賽的重要原因，他坦承自己在長期缺陣後身體有些疲勞，同時也對於最後一擊未給厄文（末節加上延長賽拿下16分）執行感到懊悔，「輸球都是我的錯，我應該把球回傳給厄文，他在比賽中的表現十分精采，對我來說，這仍是一次學習的過程，這肯定是我的責任。」