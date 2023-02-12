自從日本邊境解封後，各國訪日觀光人潮始終不減，不過近日台灣遊客卻被點名，在拍攝富士山美照時闖入車道中，相當危險，地方政府只好加派保全，消息曝光後讓許多台灣人直呼丟臉。不過一名了解當地情況的在日台人表示，其實他覺得還好，「因為日本人自己也會跑到馬路上拍照，日本人自己大半夜會那邊穿黑漆漆的衣服，不走斑馬線的闖過車道」。

據日本《讀賣新聞》報導，在山梨縣富士吉田市本町二丁目商店街一個十字路口，因為能同時拍到當地街景和富士山而成為熱門攝影景點，許多台灣、泰國觀光客闖進車道拍照，完全不顧交通危險；市府接獲當地商家、民眾集體陳情後，決定設置2名保全，同時也要求警察局加強巡邏，避免拍照亂象。消息曝光後讓許多台灣網友直呼丟臉。

對此，原PO在PTT發文指出，自己常去富士山腳下的知名景點河口湖出差，「那條路算是河口湖和都留市、大月市的必經之路之一」，基本上南下、北上都只各有一線道，所以從早到晚車輛只能以時速40公里慢行，如果有人在馬路上拍照就會更塞，加上附近剛好有火車站，所以變成是很方便拍照的地方。

原PO說明，其實河口湖現在7成以上都是泰國遊客，剩下1、2成才是台灣、大陸、東南亞遊客，「所以…我覺得還好，因為日本人自己也會跑到馬路上拍照，日本人自己大半夜會那邊穿黑漆漆的衣服，不走斑馬線的闖過車道」，雖然駕駛們會很困擾，但行人就是這麼偉大。

許多網友則紛紛回應，「X，日本人自己就會，他們好意思靠X」、「舔日仔崩潰，原來日本人也會」、「總算有人說實話了，想也知道是在地傳統」。