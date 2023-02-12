纖維工藝博物館舉行「承纖啟後—2023纖維學院師生聯展」，今年展出講師與 台中市大里區纖維工藝博物館目前舉行「承纖啟後-2023纖維學院師生聯展」，今年展出講師與學員，計250件纖維工藝精品，規畫8展區讓不同課程的學員擁有獨立的展示空間，展現不同技藝間的纖維之美，展期至4月23日止。

纖維學院學員這次在各藝術競賽嶄露頭角，例如，竹編研習的學員蘇子瑄，在工藝師徐暋盛的指導下，以竹編作品《吐納生存狀態》參加大墩美展並獲優選肯定，得獎作品在聯展中展出，讓參觀民眾親睹風采。

文化局表示，纖維學院目前共開設8門課程，包含繡畫、棒槌蕾絲、藍染、織布趣、創意繩結與首飾設計、緙絲、竹編及藺草編課程，吸引南部、北部學員跨縣市報名參加，顯見纖維學院的號召力。

纖維學院規畫的課程均邀請纖維工藝界知名師資擔任課程講師，包括，2位人間國寶、2位傳統藝術保存者及各項纖維工藝獎項獲獎人，共同於纖維學院內培育專業技藝人才。

文化局表示，「纖維學院」課程，是為傳承傳統技藝、培育專業人才，並響應聯合國永續發展指標（SDGs）永續原則所舉行的，專業課程內容廣受各界肯定，特別是一流的師資陣容，常讓課程開始報名不久即秒殺額滿，而為了讓學員有機會展現研習成果。

文化局指出，展覽期間每周末有1場推廣活動，將有技藝示範及體驗活動，讓民眾體驗各種不同的纖維工藝；纖維學院的的課程持續推動，逐漸成為國內纖維工藝重要的培育據點，為我國傳統技藝注入源源不絕的新血。