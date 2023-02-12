奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）外表俊美，早年拍攝經典電影《鐵達尼號》走紅全球，是萬千少女的夢中情人，私下的感情生活也相當精彩，被外界戲稱是「嫩模殺手」，因過去交往對象多為年輕貌美的模特兒，且年紀均不超過25歲。近期他被拍到與19歲嫩模約會，卻被英國女星批評：「既讓人討厭又噁心。」

英國主持人烏麗卡強森（Ulrika Jonsson）近日得知李奧納多與19歲嫩模雅登寶蘭妮（Eden Polani）約會後，對兩人相差29歲的戀情感到無法理解：「我知道我不是唯一發現李奧納多追求年輕女性會感到討厭又噁心的人，雖然我知道好萊塢明星的光芒和魅力肯定讓人難以抗拒，但還是很難理解，這麼年輕的人竟然會考慮把她的成長時光用來跟一個老得足以當她爸爸的人一起度過。」

烏麗卡強森表示一想到有可能要和18、19歲的男生約會就感覺是錯誤的，「而且還太過份，讓我感到毛骨悚然」，這不是第一個名人抨擊李奧納多，獲得葛萊美終身成就獎的82歲女歌手狄昂‧華薇克 (Dionne Warwick)就在推特發文：「我剛聽說李奧納多的25歲規則，這是他的損失，你不知道你錯過了什麼」，當時還有網友拿過去經典名作《鐵達尼號》開玩笑：「這下我們知道蘿絲為什麼不讓他上來了」。

If she doesn’t know who framed Roger Rabbit, she’s too young for you bro pic.twitter.com/jiJIH6tpJE — Meech (@MediumSizeMeech) February 4, 2023

對於外界傳的19歲女友，李奧納多否認他們有戀愛關係，而知情人表示他們只是在派對上坐在一起，沒有解釋兩人是否有情感上的關連。