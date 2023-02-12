一名網友在路上目擊一輛貨車載著大型深棕色管狀物體，拍下照片後引起討論，有人說「我以為是滷大腸」、「血蘭花6：陳年巨滷」、「進擊巨人的腸子」，此外因近日大陸節目「頂級廚師」一段「九轉大腸」影片爆紅，網友紛紛笑說「是故意的」，也有網友認為該物應該是「攔油索」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他日前在路上目擊一輛大型貨車上載的是長條、深橘色物體，該物體長度有數十公尺，猶如巨型水管般，特殊外觀引起原PO注意，分享至網路上也意外掀起討論，2天內吸引近5千人按讚，3百多人留言討論。

一名網友在路上目擊一輛貨車載著大型深棕色管狀物體，拍下照片後引起其他網友們討論，有人說「我以為是滷大腸」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

有網友留言「我以為是滷大腸」、「只有我覺得像是一個女生跌坐在大腸裡嗎」、「看起來滷的很入味哦，但是裡面的屎沒清乾淨是敗筆」、「血蘭花6：陳年巨滷」、「香港街頭頭美食，炸大腸」、「我就說侏羅紀公園是真的，不然怎麼有這麼大的大腸」、「進擊巨人的腸子」。

此外，近來大陸節目「頂級廚師」一段畫面成為網路話題，一名參賽者做「九轉大腸」疑似保留部分大腸腥味，還說是「故意的」，遭評審曹可凡吃入口後隨即吐出，相當憤怒；不過也有網友認為原PO的照片疑似是「攔油索」，用作大面積洩漏，例如郵輪翻船導致燃油汙染海洋時便能發揮在海上作用，把洩漏的燃油能圍堵起來並吸收抑制擴散。