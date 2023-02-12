台東三和實小參加機器人大賽，獲得「FIRST 核心價值獎」。（陳君涵提供）

台東縣太麻里鄉三和走讀學堂實驗小學機器人隊參加在高雄科博館舉行的「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」，以家鄉的三和定置網漁場」為發想，設計「鰹仔罾（即定置網）綠能海獵人」專題，獲得「FIRST 核心價值獎」，指導老師陳君涵說，孩子們在辛苦的機器人競賽任務中收獲滿滿，也玩得開心。

陳君涵表示，「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」以「能源」為主軸， 主題是「SuperPowered超能世代」，該校是台東縣唯一參賽隊伍，與9至16歲的國、高中68支隊伍同場競技，以海洋綠能課程專題「鰹仔罾綠能海獵人」拿下「FIRST 核心價值獎」。

陳君涵指出，他們在賽前一學期就陸續走讀了東興水力發電廠、達魯瑪克綠能電力公司，甚至到位在恆春的南部電力展示館，實際探索了大型的風力發電、太陽能、以及核電，回到家鄉後便以生活中常見的三和定置網漁場為發想，以實際行動進行探索。

孩子們利用以再生能源為動能的無人機概念設計空中的綠能海獵人，可以執行觀察海面、拖回魚網等任務，水下綠能海獵人則以幾乎零碳排放的氫為動能，可以辨識保育類及幼魚，抓到後會放生，與定置網漁場達到共榮。

陳君涵說， 該校「太麻里AI海獵人」由10位五年級學童組成，由她跟李書瑜、王雅玲共3位老師指導， 感謝縣府教育處經費補助，及老師、家長們的陪伴，還有學校的推動與支持，圓滿達成競賽任務。