111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強準決賽，12日賽程「綠色神盾」松山高中以招牌防守帶動進攻，上半場打完累積21分領先勝基，第3節單節再攻23分持續穩住勝果，儘管第4節僅得8分，仍以83比55、28分之差重挫東泰高中。

對於8強準決賽首場大勝，松山高中教頭黃萬隆表示，HBL學生籃球要從防守做起，不管結果如何，只要做好該做的，相信就有好的結果發生，而松山招牌就是防守，提醒球員先做好防守，再來帶動進攻，也提醒球員場上多溝通，高三球員好好享受比賽。

松山高中「小黑」林現惟17投9中攻下21分，並抓下6記籃板，由於身形看來比較瘦高，賽後也被關心他的變化，他笑說：「之前看比賽覺得自己太肉了，所以有控制飲食，體脂大概降了2%，但身高感覺是沒長高。」

松山另有葉旭森挹注14分、13籃板，黃上銘也有10分、8籃板表現，柯舜凱12分；東泰以傅宥翔20分最高，李愷睿、邱繼揚各11分。

稍早南山高中在葉羿宏上半場投進3記三分球、貢獻11分幫助下奠定領先，終場84比75擊退高苑工商。葉羿宏全場貢獻14分，李譽宸贊助12分、11籃板；高苑郭俊言強攻全場最高27分，謝侄豈18分、12籃板、5助攻、5抄截。