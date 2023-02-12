九族文化村櫻花盛開中，櫻花林中體驗日本風情。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村櫻花綻放，美不勝收。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村栽培罕見的新品種「台灣雪櫻」又稱白色戀人，目前已經滿開，2月14日是雪櫻情人節，當天穿全身白色的情人裝入園票價優惠，還邀請情人共創一幅大地拼圖藝術創作《心心相依》，傳達環保愛地球理念，創意、環保與儀式感十足。

九族文化村經理黃瑞奇表示，九族櫻花祭本周進入第一波高峰期，目前八重櫻和雪櫻滿開將維持1周；粉紅色的吉野櫻和富士櫻則剛開2、3成，預計在月底228連假時，進入第二高峰滿開期。

寒假將結束，學校開學在即，九族文化村周末每天湧入破萬賞櫻人潮，由於櫻花花況極佳，賞花遊客讚聲連連，對白色的重瓣雪櫻特別感興趣。

黃瑞奇表示，紅色的八重櫻和白色的台灣雪櫻目前盛開中，其中最特殊的是白色的稀有品種「台灣雪櫻」，是由農委會農業試驗所的農業專家培育，九族文化村率先獨家引進，目前種植數量超過300株，在一片粉紅櫻花林中更成為一大亮點，吸引遊客目光。

由於白色櫻花在台灣不多見，賞花遊客形容花芯和潔白的花瓣，有活潑的感覺，好像一群美麗小姑娘穿著圓澎澎的白色芭蕾舞舞裙，踮著腳尖轉圈跳舞；又像白雲或雪花在空中，非常美麗。

台灣雪櫻別名「白色戀人」，通常在情人節盛開，因此，九族文化村也特別舉辦「雪櫻情人節」活動，情人節當天情侶穿全身白色的情侶裝，並說出情人節快樂，享有門票優惠。當天也將在天理園的雪櫻樹旁，邀請大家以二手衣進行大地拼圖、心心相依的藝術創作，傳達環保愛地球理念、共創美好家園，讓情人節過得更有意義；協辦單位水沙連雜誌，加碼贈送參加的遊客情緣御守和地圖小禮物。

為蒐集大地拼圖創作的舊衣，即日起至14日期間，遊客購票時提供至少1件以上白色（淺色）系二手衣（謝絕內衣褲），即可獲50元園區消費券（團體不適用），歡迎共襄盛舉。