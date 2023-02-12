關於中國在美洲地區的偵察氣球風波尚未平息，歐洲的德國方面又發出針對北京間諜行動的新指控。德國聯邦憲法保護局局長說，中方在德國的間諜行動重點已經從過去的經濟領域擴展到了政治領域，令人擔憂。

《德國之聲》報導說，德聯邦憲法保護局局長哈爾登萬格（Thomas Haldenwang）在接受德媒採訪時表達了對於中國在德間諜行動增多的擔憂。他說，「中國展開了涉及廣泛的刺探情報和施加影響力的行動。我們必須做好思想準備，未來幾年裡這些行動還會繼續增加」。哈爾登萬格表示，數年來，針對德國政界的情報刺探行動也引起了憲法保護機構的注意，中方的間諜行動重點已經從過去的經濟領域擴展到了政治領域。

哈爾登萬格認為，北京對此制定了長期的戰略。德國以及歐洲經濟界和中國之間的緊密聯繫使得中國擁有經濟上的霸權，而中國的政治領導層已經利用這樣的影響力來尋求政治目標的實現。

報導說，德國政界就過分依賴中國發出了各種警告，但是去年中國仍然是德國最重要的貿易夥伴。德國聯邦統計署的數據顯示，2022年雙邊貿易總額創下了歷史最高紀錄，達2980億歐元，這比2021年增加了大約21%。

在德國政府內部，中國越來越多地被視為對手。聯邦經濟部計劃對德國企業在華業務實施多方面的限制，並且將來自威權國家的供應商排除在德國關鍵基礎設施建設之外。2022年底曝光的一份內部對華政策指導文件顯示，柏林旨在要求經濟界減少對中國的依賴，但是拒絕與中國脫鉤。

飛越美國國土的間諜氣球事件發生後，德國反對黨基民盟的聯邦議員德弗里斯（Christoph de Vries）認為中方有關「氣象氣球誤入」的解釋是裝腔作勢。在聯邦議院負責情報事務的德弗里斯認為，此事件應該引起德國政府的警惕，德國應該借此機會檢驗一下自身對於此類飛行物的偵察和清除能力。

德聯邦內政部表示，目前沒有接到關於此類飛行物曾經進入德國領空的消息。但是柏林方面也深知，德國是中國刺探情報和施加影響力的重點目標之一。前任德國聯邦情報局局長辛德勒（Gerhard Schindler）也表示應該提高警惕：「中國政府什麼都想要知道，因此投入了很多人力物力去構建廣泛的情報項目。任何微不足道的信息都成為情報機構收集的對象。」他認為，中國會使用一切可能的監測手段。