台大前校長管中閔近日回憶「卡管」黑歷史，提到他曾遭綠委柯建銘喊話要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」引發熱議。他今(12日)又發新文談及5年前因視網膜剝離而開刀住院，是一輩子最慘痛的時候，全身麻醉前有人稱他校長，他還自問「我是校長嗎？」

「心情記事之7：世界進入黑暗」管中閔表示，5年前的今天(2018.2.12)，他因視網膜剝離而開刀住院，那是一輩子最慘痛的時候。他細說從頭直言，從遴選結果宣布後開始的所有攻擊，其目的都是阻止他在2月1日就任台大校長。抹黑污衊是為了摧毀我的人格和形象，迫使我知難而退；質疑遴選過程則是企圖否定遴選結果，以便推動重啟遴選。但他一直不願在政治恐怖攻擊下低頭，而遴選委員會也始終堅持立場，屹立不搖。

在這個時刻，教育部不僅沒有嘗試定紛止爭，反而推波助瀾。從1月16日到2月9日，教育部以各種理由（包括「經媒體報導」，「據報載」）七次行文台大，要求調查後回覆（其他各種電話或電郵指示，更不知凡幾）。但不論台大和遴選委員會如何說明，教育部仍拒絕接受遴選結果。其實教育部政務次長姚立德就是遴選委員，他完全清楚過程中的細節；結果教育部有問題時不問自己的次長，卻用行政手段拖延校長的聘任。

這種操作手法，令人失望且憤怒。管中閔直言，然而公道自在人心，媒體和網路都出現大量對政府干涉校長遴選的嚴厲批評。台大師生也於1月26日發起連署，抗議政治力介入，並要求教育部儘速按大學法的規定聘任校長；不僅前校長孫震和李嗣涔加入連署，短短幾天內更有數千名師生和校友響應。不過教育部已鐵了心，完全不為所動，看來原訂的2月1日就任已不可能（校方從未派人與他討論就職與交接的相關事宜）。

管中閔提到，他看到一則攻擊他的網路新聞，讓他瞬間怒火上升，突然覺得身體非常不舒服，站起來時胸口劇痛；我大喊內人名字，她衝進書房時正好扶住我快倒下的身體。幾天後我在動眼睛手術時，醫師注意到我的心電圖出現不正常的跳動，他們後來研判那天我可能出現短暫的心肌痙攣。他也第一次體會到，小說中所寫的「急怒攻心」真的可能發生。他發現左眼前出現一泡積水，隨後積水逐漸增加，幾乎擋住半個眼睛。

醫師檢查後神情嚴肅的告訴管中閔：你左眼情況很糟，視網膜快全部掉下來了。他不是深度近視，不屬於視網膜剝離的的高危險群，醫師們很詫異竟突然出現這個狀況。對此他唯一能想到的解釋就是：壓力過大。醫師們討論後決定讓他全身麻醉。管中閔被推進手術室後，護理師做完一些必要的確認，隨後有人在他耳邊說：校長，我們要讓你睡覺了。「我是校長嗎？」才想完這句話，他就失去意識。當天是2018年2月12日，他的世界開始進入長達兩個多月的黑暗期。