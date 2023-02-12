大陸揚州市副市長劉流來台弔唁星雲大師被拒入境，劉流深感悲痛，揚州市各界緊急於宜興大覺寺布置靈堂，隔海追思故鄉遠人星雲大師。中共揚州市委、市人民政府罕見地聯名發表唁電，永遠緬懷並祝福大師乘願再來、廣利眾生。

無錫宜興大覺寺為星雲大師祖庭，他於1938年在南京棲霞山受戒於志開上人，1947年奉師命返鄉主持大覺寺寺務，並兼任當地白塔小學校長。

兩岸交流之後，星雲大師1989年返回故土，大覺寺已片瓦無存。大師立志重建祖庭，在當地政府協助下，易址於西渚鎮重建大覺寺，全球佛光人鼎力相助，2007年獲得宗教場所許可，並獲認證為全球佛光祖庭。之後開辦講座，舉辦過多次兩岸佛法活動，並曾邀請國民黨主席吳伯雄等人前往。

星雲大師為臨濟宗第48代傳人，中共揚州市委、揚州市人民政府在唁電文中，追憶大師在兩岸之間宏揚佛法，於揚州教化人心，「對弘揚優秀傳統文化，建設名城揚州作出了積極貢獻」。

「星漢暫滅，萬里長天空寂一瞬；雲霞燦爛，一代高僧光耀萬年」唁電文以這副輓聯總結，強調揚州人民永遠緬懷大師。