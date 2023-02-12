2024年總統大選，三黨已摩拳擦掌展開佈局，其中，國民黨總統提名人選仍未明朗。媒體人董智森表示，國民黨要找一個會當選的人，那人就是新北市長侯友宜。

針對2024總統大選，董智森11日在《有哏來爆》節目中表示，每個政黨推派出來的人，一定是要最強的，才有可能打敗對手。他並預測，這場總統大選絕對是三腳督︰民眾黨主席柯文哲，民進黨籍副總統賴清德以及國民黨候選人。

董智森點出，藍營評論者都認為，總統蔡英文就是要陳建仁出來幹掉賴清德，可是以常識來看來不及了。賴清德現在是民進黨主席，他可以決定什麼時候黨內初選、甚至是遊戲規則。陳建仁再厲害，就算每人發5萬元，也沒辦法超越賴清德。

董智森接著表示，賴清德到目前為止還沒宣布參選總統，可是藍軍等不及了，說侯友宜要選就趕快宣布。但他覺得，侯友宜不必急著宣布。

董智森甚至認為，國民黨要找一個會當選的人，老實講就是侯友宜，不管你喜不喜歡他，但現在在找一個你要支持的人，又不是在選聖人，說他要100分、他必須怎麼樣，這是不可能的。