胡瓜認真玩遊戲。（民視提供）

民視、八大《最強綜藝秀》由綜藝天王胡瓜與主持人賴慧如帶領下，一開場Breaking南霸天之稱的「築夢者舞團」表演，他們更是眾多街舞比賽的常勝軍。頭轉、風車做的輕輕鬆鬆，看完表演後，藝人也不甘示弱挑選出江振愷、柯家豪、賴賴、嘻小瓜、Rock5位藝人代表，要來一場舞蹈大Battle，不料胡瓜看著大字報上寫的「瓜」，誤會成自己要上場，竟立馬做出深蹲，讓大家看個一頭霧水，紛紛取笑瓜哥是在做復健吧。

新型態的「Show Me The Money」當然不可少，胡瓜安排了「單手撐跳挑戰賽」以及「風車挑戰賽」讓藝人們押注，在眾人的叫囂下，氣氛越來越熱烈，尤其在風車挑戰賽中，不被看好的Rock竟苦撐到了最後，可惜因體力不支以些微落差輸掉比賽，也獲得全場的鼓舞與打氣。

接下來雙人團體「台灣好砌磚」的陳珮綺、褚霖，兩人融合馬戲的生動演出加上絕佳的默契，不禁讓人拍案叫絕，表演過後，胡瓜知道下場比砌磚絕對贏不過這兩位，所以用砌磚想出了「步步驚魂」的遊戲，胡瓜單挑馬國畢下場示範，居然敗陣，胡瓜不信邪直喊馬國畢偷吃步，還問胡釋安自己是不是真的輸了，沒想到全場連胡釋安都認證胡瓜輸了。

接下來再安排徐新洋、胡釋安對戰，只見脫鞋子挑戰的胡釋安因為抽筋敗陣，胡瓜絲毫不心軟，還直接說「太爛了！誰的兒子啊」，讓人看到胡瓜對胡釋安的愛之深責之切。