王品2022年底在台灣區有304家店、年增24家店，1月營收年增26.7％、月增24.7％，達21.7億元、創單月新高。法人指出，年節期間為餐飲業旺季，加上王品集團在台灣著重鍋物、燒肉品牌之布局，疫情期間，調整品牌策略並淘汰營運不佳之門店，使現有門店發揮營運綜效，12月單店營收破千萬門店多達九家，2％門店即創造集團逾5％營收。

王品2023年將開發二至三個新品牌、20～50間新展店，法人看好展店數有望達區間上緣，擴展營運版圖。短期來看，因第一季為傳統餐飲業旺季，伴隨疫情轉趨常態化，2023年春節業績年增5成，有望帶動台灣區第一季營收年增22％。

大陸防疫政策2022年底反轉，放棄清零，轉為陸續開放，進而刺激大陸地區春節消費。王品在疫情期間雖有部分閉店，然主要是淘汰本就無經營綜效之品牌與店面，截至2022年12月，王品大陸地區仍有105家門店，相對同業紛紛退出，王品仍固守市場。

展望2023、2024年，王品將持續在大陸布局，積極搶占人流量較高之商場進駐，主力品牌為西堤、王品，有利拓展西餐市場地位。投顧研究機構樂觀看待大陸地區消費力道復甦，自第二季起將有報復性消費，有望帶動王品獲利季季高。