因應新冠疫情確診個案仍持續，提高長者疫苗接種率及便利性，加速提升免疫保護力，台東縣自即日起至18日，在各鄉鎮市開設50歲以上接種站，接種者可獲100元禮券，縣長饒慶鈴呼籲未完成基礎劑及追加劑者，盡快完成接種。

饒慶鈴表示，因應春節連續10天假期民眾出遊或親友聚會增加，提醒民眾落實防疫措施，應接種新冠疫苗可降低因染病導致重症及死亡風險，尤其是65歲以上長者及12歲以下幼童為重症高風險族群，呼籲盡快完成疫苗接種提升保護力。

衛生局長孫國平指出，台東感染新冠肺炎導致重症死亡年齡多為65歲以上長者，而死亡個案中未接種新冠疫苗和未完成基礎劑接種逾6成，接種疫苗可降低重症及死亡風險。為方便民眾接種及提升民眾接種，於各鄉鎮市加開50歲以上民眾新冠疫苗社區接種場次，請民眾前往接種。

台東縣衛生局提醒，此次加開接種場次接種對象為50歲以上未完成基礎劑、追加劑或免疫力不全及低下未完成基礎加強劑民眾，而基礎劑疫苗可選擇BNT或Novavax，2劑疫苗需間隔滿28天才可接種。已完成兩劑基礎劑者，需與前一劑間隔84天才可接種追加劑。