土耳其南部大地震，100多公里的斷層帶周邊有5千多棟住宅倒塌，造成極嚴重的死傷，住宅建築品質受各界質疑。官員表示，警方已發出113 份針對建商的逮捕令，開始徹查這些倒塌建築施工品質的責任。

BBC報導，土耳其警方表示，第一波的搜捕，已經拘留了至少12名責任者，其中包括建築承包商，預計隨著持續調查，會有更多人被捕。不過，政府失去公信力，許多人認為，調查與搜捕也不一定公平，更多是為了轉移這場災難的政府責任。

多年來，專家們一直警告說，由於常見的公務部門腐敗，和政府只求建築數量而不理會品質的錯誤政策，土耳其的許多公寓建築都不安全。

為了更快速的造鎮與供應平價住宅，建築政策竟特赦許多無良建築承包商，以增快政府的開發計畫，顯然這些建築並未考慮抗震能力。

土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)已執政20年，他能夠維持聲望的主要利器，就是持續推出政績，其中就有廣設平價住宅。然而在大地震後，人們才發現自己的家並不穩固。

艾爾段承認平價建築存在缺陷，但他似乎更多是推給天災，他在視查災區時曾說：「這樣的事情總是發生，命運無常。」

星期六，哈塔伊省(Hatay province)發生派系衝突，德國與奧地利的救援團體暫停了搜索行動。衝突的原因尚不清楚，可能是爭搶極有限的資源。直到土耳其正規軍隊介入，衝突暫告平息，對倖存者的搜尋工作才重新開始。

聯合國警告說，超過 80萬人無家可歸，他們沒有足夠的居所、保暖衣物和食物，地震造成的最終死亡人數可能會增加一倍。

在災難面前，政治對立先行擱置相當重要。土耳其和亞美尼亞35年來首次重新開放邊境，讓援助人員順利通過。