為因應前往台北燈會的進站人數增加，為紓解捷運站內乘車人潮，台北捷運公司於晚間6時45分啟動過站不停，捷運板南線忠孝敦化至市政府方向，每4列車會有1列車過站不停國父紀念館站。不過因人潮成功疏散，因此於晚間7時23分結束過站不停，恢復正常停靠。

2023台灣燈會12日正式邁入倒數1周，昨四大展區加上12行政燈區參觀人數踴躍，單日突破百萬位民眾參觀；捷運亦迎來大量人潮，燈會涵蓋站點疏運量較同期增加約13萬人次。

北市觀傳局表示，除仰仗北市已預擬的各項交通彈性措施，如部分路段封閉供行人使用、近500名警力及義交協助支援各路口；另外，台北捷運公司也於國館站採跳蛙列車每兩部有一部不停不停國館站以疏解、站體東（3、4號）進西(1、2號)出管制，並透過廣播、月台電視及台北捷運GO APP宣導；交通部觀光局也加派50名同仁、志工於國館周邊內外7個出入口觀察。

根據交通部觀光局規劃，當國父紀念館園區人潮達容留人數上限的90％，將陸續啟動8項預警與管制措施，各出入口與重要節點將有工作人員透過擴音器及警示牌，提醒民眾國父紀念館園區目前賞燈人潮較多，建議前往其他展區參觀。

當國父紀念館園區容留人數達容留人數上限100％則啟動管制措施，各出入口「只出不進」，園區內所有燈組及照明全部打亮，並停止各燈組例行展演，北捷也會配合在國父紀念館站過站不停，以利疏導人潮。