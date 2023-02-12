TVBS《健康2.0》今年特別加入「毛孩」醫療主題，主持人韋汝本身也養了4歲英國短毛貓「斑斑」，她透露因為斑斑會玩類似「拋接」的遊戲，只要將玩具一丟出去，牠就會追著叼回來，讓她不禁笑稱：「很像是狗的貓！」更驚人的是，韋汝有一次看到愛貓屁股懸掛著一條白蟲，嚇得她趕緊將牠送醫。

毛孩的「健康」問題是韋汝最為關心的，她回憶起剛帶斑斑回家時，不僅一開始吃飼料都會吐，身材更日漸消瘦，獸醫師看了認為斑斑只是不適應環境。沒想到，有一天韋汝看到斑斑屁股懸掛著一條白線，當她徒手拉出後，才發現是貓蛔蟲感染，嚇得她趕緊送醫，有了這陰影後，韋汝現在也會定期驅蟲，防止再有類似慘況發生。

《健康2.0》自播出毛孩主題以來，有許多網友紛紛留言「終於有一集在講毛小孩了」、「資訊非常實用」，韋汝也深有感觸地表示，很少有醫學節目會分享寵物相關的醫療資訊，不僅非常生活化，而且「自己在毛小孩照顧方面也會更加簡單。」