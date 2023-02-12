製作一顆七彩玫瑰蛋糕，需要3位員工一起分工，每顆蛋糕至少得花上4小時才能製作完成。(大地酒店提供)

李建嶔畢業於復興美工廣設科，美學養成助攻他在西點創作上製作出精品等級的美形蛋糕。(大地酒店提供)

李建嶔不拘泥糕點的傳統形式，把母親節花束變身成可食用的花束蛋糕，好看好吃。(大地酒店提供)

父親節特製文字蛋糕可吃到4款不同口味的文字蛋糕，西點蛋糕蘊含了傳統東方的文化內涵。(大地酒店提供)

李建嶔以薑餅打造旋轉木馬、雪人、麋鹿、聖誕樹，還有用蛋糕捲和巧克力片製作小火車，手藝精湛。(大地酒店提供)

大地酒店光陰部落藏書閣因應兔年製作的「兔給樂」吉祥物，出自李見嶔副主廚之手。(大地酒店提供)

虎年的吉祥物「大地福虎」是李見嶔親手製作，討喜的模樣吸引客人拍照留念。(大地酒店提供)

李建嶔的手繪稿可以看到蛋糕成形前的模樣，稿子裡詳細記載配方和比例等。(大地酒店提供)

李建嶔喜歡接受挑戰，把點心房當「食」驗室，他手工製作的精品糕點總令人眼睛一亮。(大地酒店提供)

西洋情人節將屆，象徵愛情的玫瑰花向來是情人節不可或缺的重要元素，但今年玫瑰花產量減少，價格調漲，兼顧觀賞和食用的玫瑰花蛋糕便成為不少情侶過節的必備禮物。北投大地酒店今年推出一款絕美的「Gilgamesh大地玫瑰蛋糕」，不少客人看到這款超擬真的彩色玫瑰花蛋糕紛紛直呼「這蛋糕也太美」、「這個真的是蛋糕不是花嗎？」玫瑰花蛋糕限量供應50組。

玫瑰花蛋糕超擬真 耗時1年試作成功

這款幾可亂真的絕美七彩玫瑰花蛋糕背後操刀手是「喜歡」西餐廳和點心房副主廚李建嶔，因為製作耗時費工，採限量供應。李建嶔透露光是製作一顆七彩玫瑰蛋糕，就要3位員工一起分工，每顆蛋糕至少得花上4小時才能製作完成。栩栩如生的彩色花辦，有的含苞待放、有的燦爛盛開，而每片花瓣都是職人親手捏製，層層疊綴在乳酪蛋糕體上。

李建嶔以烤乳酪蛋糕作為基底，內餡以覆盆子慕斯、粉色紅寶石巧克力脆球製成，外層選用玫瑰香的鮮奶油及繽紛的巧克力花瓣裝飾而成；與坊間的擬真玫瑰花蛋糕最大的不同是這款蛋糕的玫瑰花瓣是彩色的，而且有七種粉嫩色系的花瓣，製作難度相對來說也較高。李建嶔分享自己從構思這款蛋糕到製作出不NG的成品，至少歷時1年，光是要把每片巧克力花瓣的顏色調到滿意的粉色系，就耗費不少時間調整至最佳比例。此外，巧克力製作的花辮在塑形過程中容易碎裂，要保持花辦的完整又要兼顧到擬真程度，沒有扎實的功力是很難兩者兼顧的。

糕餅世家耳濡目染 美術科畢「不務正業」

大地酒店唯美的七彩玫瑰花蛋糕有個很文青的名字「Gilgamesh玫瑰蛋糕」，Gilgamesh取自美索不達米亞的文學作品《吉爾伽美什史詩》，這是人類文明最早發現的英雄史詩，也是玫瑰花首度在歷史記載中出現。

蛋糕命名來自於喜歡閱讀的副主廚李建嶔，他分享自己平時對於歷史文物和相關書籍都很有興趣。出身於糕餅世家的他，從小就受到父母啟蒙，8歲起多次赴八里「穀類研究室」進修；今年43歲，烘焙資歷超過30年。此外，他對美學極其敏銳，父親鼓勵他往美術專業發展，於是他去念復興美工廣告設計科，畢業後曾擔任過櫥窗設計及攝影師的工作，因為熱愛烘焙，於是選擇轉行。

糕點融入自我風格 創意揮灑令人驚豔

本身家學淵源深厚，為李建嶔的烘焙路奠定良好的根基，美術科班的美學養成，則助攻他在西點創作上製作出高顏值、精品等級的美形蛋糕，李建嶔透露「我本身就很喜歡DIY，也喜歡製作實體的手工蛋糕。」天生熱愛手作，加上天馬行空的創意，讓他製作的蛋糕不拘泥傳統型式，從平面延伸至立體，變化萬千。像是去年的母親節花束蛋糕，他把玫瑰花束變身成可食用的花束蛋糕，一舉兩得。

前年的父親節特製文字蛋糕，李建嶔以父親這個稱謂最早是出現在甲骨文的「父」字構思，隨著時間逐漸衍伸出「爸」和「爹」兩個字，再加上充滿現代感的「88」兩個數字，「於是就出現蛋糕切割出父、爹、爸、88的文字，4個文字蛋糕4種口味。我希望能夠在現代西式蛋糕裡加入一個屬於傳統東方的文化內涵。」他期望自己手工製作的西點不只賣相佳味道好，還要充滿故事性，成為內外兼具的「食」力派。

去年聖誕節，李建嶔繼續展現他沒有邊際的創意，利用薑餅製作出立體的旋轉木馬、雪人、麋鹿、聖誕樹，還有用蛋糕捲和巧克力片打造行駛在森林裡運送木柴的小火車，好像童話書裡的聖誕節，令人會心一笑。不管是蛋糕造型或用色，都極其細緻精巧，呈現出他不凡的手藝和鬼才的一面，而從糕點的童趣設計和溫暖用色，也可窺見李建嶔赤子之心的一面，他坦言自己喜歡在糕點中融入自我風格，所以作品裡處處蘊藏他的個人特色。

點心房當「食」驗室 吉祥物也出自他手

此外，飯店的裝置藝術也是出自他的巧手，大地酒店光陰部落藏書閣因應兔年製作的「兔給樂」吉祥物，還有去年的「大地福虎」、牛年的「牛勢待發」，都是他親手製作，帶點童話般的奇幻和可愛討喜的模樣，吸引客人紛紛拍照留念。他分享因為學美術的緣故，自己在製作糕點前，都會先把腦中想像的西點樣貌隨手畫在紙上，並詳細記載配方和比例等，所以他累積不少西點的手繪稿，由此可見他藝術家習性的一面。

李建嶔每回推出的藝術糕點總令人眼睛一亮，有客人因此成為他的粉絲，購買「Gilgamesh玫瑰蛋糕」的客人就有不少人之前已經買過他製作的蛋糕，回購率頗高。問他會不會擔心靈感枯竭或是無法創作出更好的產品？李建嶔剖析自己喜歡接受挑戰，不設限產品的框架，喜歡把點心房當「食」驗室，玩出西點的72變，西點的100樣可能。