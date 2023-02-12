企排18年第15周賽程12日進行最後一天的賽程，首戰由女子組新北中纖迎戰極速超跑，新北中纖開局雖靠著 Sara 先聲奪人打出不錯開局，但極速超跑隨後發揮團隊戰力，蔡幼群、葉軒岑以及 Carla 的接棒攻勢接管戰局，終場極速超跑以25比18、23、20的比數，直落三拿下比賽勝利。

本場比賽第一分由新北中纖 Sara 在四號位拿下，隨後 Zsanett 加入攻擊行列打出一波 4比0 的攻勢，迫使超跑喊出本場第一次暫停。暫停之後 Sara 繼續展現強大的攻擊火力，加上極速超跑連續接球失誤，分差瞬間來到七分，超跑再次喊出暫停。暫停回來，極速超跑開始急起直追，Carla 與蔡幼群的連續得分反超比分，加上陳怡如與葉軒岑的攻擊得手，超跑擴大領先至五分，超跑拿下第一局。

進入第二局，雙方進入拉鋸，未料極速超跑發生接球失誤加上 Sara 攻擊得手，幫助新北中纖取得兩分領先，但極速超跑立刻還以顏色，連續攻擊得手扳平戰局，隨後葉軒岑、蔡幼群以及陳怡如三人聯手幫助球隊取得四分領先，新北中纖並未放棄，開始在後段急起直追，在後段追成 22比22 平手，所幸極速超跑及時回穩，成功擋下新北中纖的攻勢，極速超跑拿下第二局。

關鍵第三局，極速超跑蔡幼群的攻擊幫助球隊先馳得點，極速超跑多次小吊球讓新北中纖防不勝防，極速超跑取得兩分領先，此時新北中纖 Sara 挺身而出幫助球隊追平比數，但極速超跑 Carla 與 Ale 聯手將差距擴大至三分，加上新北中纖幾次攻擊未果，極速超跑取得六分的領先優勢，也順利收下第三局與比賽勝利。