苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨12點45分登轎，稍早凌晨1點25分準時起駕出發，上萬信徒湧入廟前廣場，素有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎在眾人簇擁之下，展開為期9天8夜南下北港朝天宮的進香之旅，今年報名隨香人數破11多萬人，也創下歷史新高。媽祖鑾轎早上9時已進入台中大甲市區。國民黨前立委顏寬恒首次加入白沙屯繞境，他回憶7年前媽祖鑾轎曾駐駕在他的服務處，今年終於能來當菜學弟回報這個緣份。

顏寬恒表示，今年非常難得的遇到了白沙屯拱天宮在農曆正月進香的機會，他因此能夠向天上聖母獻上最虔誠的心意，讓他十分的感恩。他回憶七年前，白沙屯媽祖鑾轎曾經駐駕在顏寬恒的服務處，還記得那時他在外地忙著行程服務，匆忙中又驚又喜地趕回來跪迎聖駕，接著再恭迎鑾轎跟香燈腳們前去他的老家休息。

顏寬恒說，七年來一直因為種種原因，沒有機會回報這個緣份，今年顯然緣份到了，沒有任何公職的寬恒終於能跟著朋友們一起加入跟隨粉紅超跑的行列中，很是開心。

「能夠跟著粉紅超跑後頭一起共襄盛舉是寬恒與朋友們的榮幸！」顏寬恒直呼，希望今年能跟更多的朋友們結下緣分，還請各位香燈腳學長姐多多指教！他還標註提到「寬恒不是第一次跟著進香卻是第一次走白沙屯媽祖的進香」、「寬恒也是菜學弟」、