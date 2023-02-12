企排第15週賽程最後一天第二場比賽由地主連莊出戰 conti，兩隊開局砲火猛烈，conti 周冠宇與連莊布萊恩的重扣讓現場觀眾驚呼連連，隨後連莊加強攔網有效抵擋住 conti 的攻勢，順利拉開比數，終場連莊以 31比29、25比19 以及 25比20，直落三擊退 conti，收下5連勝。

開局布萊恩的重扣替本場比賽掀開序幕，但 conti 變換節奏的攻勢奏效加上周冠宇的重扣得手，幫助球隊緊咬比數，前半段雙方戰成 10比10 平手，此時 conti 靠著周冠宇與雷諾連續攻擊得手，取得小幅領先，但連莊靠著簡名均攻擊追平比數，戰況呈現拉鋸。關鍵時刻雷諾挺身而出，後排攻擊幫助球隊取得領先，連莊立刻喊出暫停。暫停回來，連莊一路緊咬比數並在後段戰成平手，兩隊進入 Deuce，最後靠著汪秉勳的攔網成功，連莊收下首局。

第二局雷諾與周冠宇替球隊打出好開局，前半段取得三分領先，加上周子暘與鄭振堃的防守建功， conti 一路領先至中半段，連莊靠著布萊恩、宋柏霆與汪秉勳的連續攻勢反超三分，conti 喊出暫停，暫停回來，conti 一路緊追在後，但連莊加強防守成功抵擋 conti 的攻勢，連莊拿下第二局。

進入第三局，兩隊依舊互不相讓，雷諾與劉鴻杰互別苗頭，前半段雙方戰成 9比9 平手，但布萊恩與宋柏霆挺身而出幫助球隊取得領先，雖 conti 一度追平比數，但連莊關鍵時刻連續防守轉換攻擊得手，擴大領先優勢，連莊靠著這股氣勢拿下比賽勝利。