美國前駐中國大陸大使博卡斯（Max Baucus）。（美聯社資料照片）

美國前駐中國大陸大使博卡斯日前受訪時指出，中國大陸不想打仗，「但我們越是挑釁他們，我們就越接近戰爭。」對於拜登幾次肯定美國將防衛台灣的言論，博卡斯說：「我有點驚訝，毫無疑問，他確實誇大其詞」，「更明智的做法是保持戰略上的模糊性，讓台灣做台灣自己」。

根據《中評網》的報導，博卡斯（Max Baucus）日前接受POLITICO的節目《PLAYBOOK DEEP DIVE》專訪，此節目於2月10日播出。

對於美國前眾議院議長裴洛西於去年8月訪台，博卡斯認為，這不可能是為了表示美國對台灣的支持，「我認為她基本上是為了她自己——她只是想去」。

博卡斯披露，現在眾議院議長麥卡錫處於同樣的困局裡，他不得不去，因為裴洛西已經去了，如果麥卡錫不去，眾議院的共和黨人將會很憤怒。

關於美中戰爭是否不可避免？博卡斯推估，與中國大陸發生軍事對抗的可能性非常小，極不可能，但是當很多美國將領說戰爭是不可避免的，這只會讓事情變得更糟。

「因為在我看來，這並非不可避免。但是，將軍們談論戰爭的次數越多，爆發戰爭的可能性就越大」，博卡斯補充說。

對於美國總統拜登幾次肯定美國將防衛台灣的言論，博卡斯說，「我有點驚訝」，毫無疑問，拜登確實誇大其詞了，他的員工不得不挽回兩三次。

博卡斯強調，明智的做法是不發表這些聲明，保持戰略上的模糊，「讓台灣做台灣自己！」